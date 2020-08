Mercato : L’OM s’est positionné sur un joueur de l’Inter Milan?

L’Olympique de Marseille serait à la recherche d’un latéral gauche pour suppléer Jordan Amavi, seule vraie solution d’André Villas-Boas à ce poste. La piste Kwadwo Asamoah aurait été explorée par la direction marseillaise.

L’OM est en difficulté financière et n’arrivera à recruter qu’avec des prêts voire des joueurs libres… Comme l’a récemment évoqué André Villas-Boas en conférence de presse, il paraît très peu probable de voir le club aligner des millions pour se renforcer cet été.

3 MILLIONS PAR AN, UN SALAIRE TROP ELEVE POUR L’OM?

Trois postes seraient ciblés, dont celui de latéral gauche où Jordan Amavi (écarté du groupe pour avoir été testé positif au COVID-19), est quasiment seul. Pour l’épauler, l’OM aurait songé à Kwadwo Asamoah selon TuttoMercatWeb.

A LIRE AUSSI : Mercato : Pour Djellit, Ocampos profite de son départ de l’OM…

Le Ghanéen serait cependant trop cher niveau salaire : à l’Inter, l’ancien ailier reconverti en latéral toucherait environ 3 millions d’euros par an et ne serait pas prêt à le baisser. Le média italien affirme qu’il ne reste qu’un an de contrat au joueur mais qu’un prêt de la part des Nerazzurri n’était pas écarter… Le salaire semble toutefois être un vrai frein pour l’OM qui aurait abandonné l’idée rapidement.