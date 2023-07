Mercato : L’OM sort le chéquier pour doubler Galatasaray dans le dossier Sánchez ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le dossier Alexis Sánchez n’est pas encore terminé. Le Chilien n’a pas encore choisi sa prochaine destination. L’OM et Galatasaray sont cependant les deux favoris pour recruter l’attaquant.

L’OM n’a pas complètement lâché la piste Alexis Sánchez. Selon TNT Sports Chile, le club phocéen serait en concurrence avec Galatasaray pour s’attacher les services de l’attaquant de 34 ans. Le club turc offrirait actuellement la plus grosse offre au Chilien, avec un salaire annuel de 8 millions d’euros par an. Le mercato olympien et son année passée à Marseille pèsent cependant dans la balance pour l’OM.

Si Galatasaray a proposé la plus grosse offre, Pablo Longoria aurait apparemment lui aussi augmenter la sienne pour El Niño Maravilla.

« Marseille sort de nouveau le chéquier pour sa « Merveille. Les Olympiens sont en train de s’armer d’une équipe d’élite pour séduire Alexis Sánchez et le média L’Équipe révèle le montant pour lequel ils souhaitent retenir le Tocopillano. »

⚽🔥💰Marsella saca de nuevo la chequera por su « Maravilla » Los olímpicos están armando un plantel de élite para seducir a Alexis Sánchez y el medio L’ Equipe reveló el millonario monto por el que buscarían retener al tocopillano. ¡Lee más acá! ➡️ https://t.co/nCzeWRrxWx pic.twitter.com/SFKmQkjt2r — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 19, 2023

D’après les informations du média chilien, la priorité absolue de Sánchez est de jouer la Ligue des Champions. Les deux clubs sont en mesures de la disputer, l’OM devra cependant passer par les tours préliminaires dans un premier temps.

L’arrivée d’Aubameyang ne ferme pas complètement la porte à un retour…

Pierre-Emerick Aubameyang va devenir un joueur de l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Sa signature pourrait avoir un énorme impact le dossier Alexis Sánchez, qui dure depuis le début du mercato. Les positions s’étaient pourtant récemment rapprochées entre le Chilien et Marseille mais selon L’Équipe, l’arrivée d’Aubameyang pourrait venir enterrer la piste Sánchez. Les salaires des deux anciens attaquants d’Arsenal ne seraient pas compatibles avec les finances olympiennes.

RMC Sport confirme également que la venue du Gabonais compromet fortement la prolongation d’El Niño Maravilla, même si l’espoir n’a pas totalement disparu en interne. L’OM pourrait décider de se tourner vers d’autres cibles, notamment les ailiers, ultra importants dans le système de Marcelino. Le coach espagnol semble d’ailleurs vouloir faire confiance à Vitinha et l’aligner en pointe avec Aubameyang, cette saison.