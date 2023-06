Mercato : L’OM sur le point de s’offrir un espoir du PSG !

L’Olympique de Marseille serait sur le point de recruter un jeune espoir formé au PSG, le milieu de terrain de 17 ans, Queyrell Tchicamboud.

L’OM continue sa stratégie de post-formation. Après Alexis Kabamba (Reims) et Kelian Le Pironnec (Amiens), Queyrell Tchicamboud, le milieu de terrain international U17 du PSG, pourrait débarquer à l’OM.

Tchicamboud est né en 2005, il fait partie de la même génération qu’un certain El Chadaille Bitshiuabu régulièrement appelé avec le groupe pro du PSG.

Avec cette stratégie de post-formation, Pablo Longoria veut complètement remodeler le centre de formation marseillais qu’il trouve indigne du niveau professionnel.

En arrivant à Marseille, Pablo Longoria a tout de suite ciblé le centre de formation comme un problème pour l’OM. Pour pallier ce problème, Longoria a récemment initié une immense vague de départs au sein des catégories jeunes phocéennes.

Le président espagnol s’est dit extrêmement déçu du manque de sérieux présent au centre de formation :

La formation est l’un des piliers d’un club : économiquement et pour l’identification avec les supporters. Ici à l’OM, c’est un problème historique. On a changé, je suis très content de Marco Otero. On a pris des décisions fortes et on va continuer à en prendre. Il manquait de la rigueur et de la discipline, c’était honteux. Dans la vie, tu ne peux rien faire sans amour pour les choses.