Mercato : L’OM sur un jeune talent (de 18 ans) de Ligue 1 ?

André Villas-Boas avait détaillé son plan de recrutement, le coach a trouvé trois des quatre recrues recherchées. AVB veut maintenant un attaquant et l’OM pourrait tenter de recruter un très jeune buteur de Ligue 1…

Selon FootMercato, les dirigeants marseillais auraient dans leur viseur » le talentueux attaquant du Stade de Reims, El Bilal Touré ». L’attaquant de 18 ans ferait partie des joueurs suivis par Pablo Longoria. Né en Côte d’Ivoire, Touré est international U20 malien. Ce dernier a rejoint le Stade de Reims en janvier dernier et s’est rapidement fait remarquer. Auteur de 3 buts en 7 matches lors de la courte seconde partie de saison 2019/2020, il a déjà de nouveau été buteur face à Monaco lors de la première journée de Ligue 1. Si son profil peut correspondre aux attentes de la direction marseillaise, Reims ne va pas laisser filer son jeune crack facilement, d’autant que ce dernier dispose d’un contrat jusqu’en 2024…

QUELQU’UN QUI PEUT DONNER UN PEU PLUS DE PROFONDEUR, DE VITESSE — VILLAS-BOAS

« Investir 15 ou 20 M€ sur un attaquant ? Sincèrement, je ne sais pas. C’est quelque chose que Pablo (Longoria) doit régler avec la direction. On a besoin d’une option, d’une alternative à Dario (Benedetto). On est très contents de l’évolution de Marley Aké et on va continuer à lui donner des opportunités, mais de toute façon, on pense avoir besoin d’un attaquant de pointe… Sur les côtés, on est plutôt bien. On a joué avec Valère (Germain) la saison passée sur les côtés et c’est là qu’on peut l’utiliser encore. On cherche donc un attaquant de pointe, on va voir ce qu’on peut faire et dans quelle condition on va trouver le mercato. Maintenant, c’est à Pablo et à la direction de regarder un peu et aussi à nous de chercher pour continuer à mettre des noms autour de la table. Le profil ? Celui d’un buteur (rires). Après évidemment, tu as un Dario qui joue plutôt entre les lignes, qui sert les autres et qui est très adapté pour un 4-3-3. Ce qu’on cherche maintenant, c’est quelqu’un qui peut donner un peu plus de profondeur, de vitesse à l’attaque. Mais à la fin, tu cherches un peu un grand buteur, qui a de l’explosivité et qui sait travailler dans la surface de réparation. On va voir ce qu’on peut faire. » André Villas-Boas – Source: RMC (03/09/2020)