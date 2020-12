Mercato : L’OM surveille un jeune buteur bientôt libre ?

L’OM cherche un attaquant dixit son coach André Villas-Boas. Mieux, le club olympien pourrait tenter de recruter ce profil dès le mois de janvier. Le journaliste Manu Lonjon affirme que l’OM est sur le coup pour tenter de récupérer le jeune buteur Ali Akman…

L’OM n’a pas réussi à recruter un avant centre l’été dernier. Le club avec à sa tête Pablo Longoria ont misé sur l’ailier gauche brésilien, Luis Henrique. Le staff marseillais imaginait le reconvertir en attaquant de pointe, mais AVB a confié jeudi en conférence de presse que cela ne sera pas possible. Du coup, le coach olympien aimerait relancer le recrutement d’un neuf dès janvier.

Selon Manu Lonjon, l’OM ferait partie des prétendants au recrutement d’Ali Akman, qui sera libre en juin 2021. Ce jeune buteur turc, évolue à Bursaspor, il a marqué 7 buts et donné 3 passes décisives en 11 matches de seconde division cette saison…

L’OM à l’affut sur le dossier du jeune attaquant Ali Akman

« Gros buzz autour d’Ali Akman ( Bursaspor) . International espoir Turc, 7 buts en 9 matches cette saison et…. en fin de contrat ! En plus de Galatasaray et du Fenerbahce, la team Red Bull, le PSV et l’OM, entre autres, supervisent l’attaquant de 18 ans. » Manu Lonjon – source : Twitter (03/12/2020)

ON A FAIT CETTE ERREUR AVEC CE POSTE DE NUMÉRO NEUF, ON ESPÈRE RÉGLER LES CHOSES EN JANVIER… — VILLAS-BOAS

« Il nous a manqué un 9 de référence au mercato. On s’est peut être raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur que l’on avait imaginé avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va peut-être falloir faire quelque chose en janvier. On est content que Luis Henrique soit venu pour les choses que je vous ai expliqué (voir « SI ON LAISSE LUIS (HENRIQUE) EXPLOSER AU BRÉSIL, LE PRIX DU TRANSFERT SERAIT DE 20 / 30M€ ET C’EST FINI POUR NOUS »). Vous avez vu que City a fait signer un joueur argentin de 17 ans pour 17M€. Ce type de joueur si tu attends tu vas payer plus pour eux. Luis est là pour le futur, je dois lui laisser du temps. (…) On a fait cette erreur avec ce poste de numéro neuf, on espère régler les choses en janvier… » André Villas-Boas – source : Conférence de presse (03/12/2020)