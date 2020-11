Mercato OM : « Si on laisse Luis (Henrique) exploser au Brésil, le prix du transfert serait de 20 / 30M€ et c’est fini pour nous »

Interrogé sur Luis Henrique ce lundi en conférence de presse, André Villas-Boas a clairement justifié le choix d’avoir recruté l’ailier gauche brésilien l’été dernier. Le prix pouvait s’enflammer…

Luis Henrique a été transféré à l’OM en Octobre dernier pour 8M€ (le club possède 70% des droits du joueurs dans l’optique d’une revente). André Villas-Boas estime qu’il faut laisser du temps au jeune ailier brésilien, qui a été recruté tôt par l’OM avant qu’il n’explose au Brésil…

On a recruté Luis Henrique au bon moment, il faut le laisser grandir — Villas-Boas

« « Luis est jeune, il a 18 ans, je dois lui donner plus de temps. Il a eu cette grosse chance face à Porto, il a bien travaillé pour ça mais le choses ne sont pas sortis pour lui. Mais j’ai confiance en lui-même pour le futur. Si on laisse Luis (Henrique) exploser au Brésil, le prix du transfert serait de 20 / 30M€ et c’est fini pour nous. On l’a recruté au bon moment, il faut le laisser grandir. » » André Villas-Boas – source: Conférence de presse (30/11/2020)