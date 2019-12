Mercato : L’OM tente de profiter des millions du nouveau riche de Bundesliga ?

Le Hertha Berlin est désormais sous la propriété du magnat allemand Lars Windhorst. L’OM tenterait de profiter de la grosse enveloppe dont dispose le club allemand lors du mercato hivernal pour y placer Kevin Strootman…

La semaine dernière France Football affirmait que le Herta Berlin avait dans son viseur Kevin Strootman. Ce lundi, le journal l’Equipe propose une autre version dans ce dossier. En effet, le club allemand cherche bien à se renforcer en janvier et dispose de moyens conséquents, mais il aurait d’autres priorités.

Le quotidien sportif explique qu’au poste de milieu défensif, le lyonnais Tousart et le gunner Xhaka sont les priorités. Le milieu suisse d’Arsenal aurait même un accord avec le Herta mais Arteta, nouveau coach du club londonien, ne veut pas entendre parler d’un départ. De plus les noms de Weigl, Gotze et Draxler sont cités.

Strootman proposé au Herta Berlin ?

Concernant Strootman, le milieu de terrain aurait été proposé au Herta Berlin. L’OM tente de se débarrasser de son plus gros salaire depuis l’été dernier et espère trouver une porte de sortie en janvier. Reste que l’international néerlandais n’est pas dans les priorités du club allemand, ce qui pourrait compromettre un transfert cet hiver…