Mercato : L’OM tient (enfin) sa première recrue? « Plus que quelques ajustements »

L’Olympique de Marseille serait tout proche de signer sa première recrue ! Le Brésilien Gerson devrait bien s’engager avec le club marseillais selon son père qui s’est exprimé sur ESPN.

Le feuilleton Gerson toucherait-il à sa fin? Ce mercredi soir, le père du joueur brésilien s’est une nouvelle fois exprimé à ce sujet au micro d’ESPN Brasil. Ce dernier affirme que les négociations sont toujours en cours et qu’il ne reste que quelques ajustements pour officialiser sa venue.

GERSON NE DEVRAIT PAS ARRIVER AVANT LE MOIS D’AOÛT A MARSEILLE

Le joueur de Flamengo devrait terminer la saison dans le championnat brésilien. Actuellement avec la sélection olympique du Brésil jusqu’au 9 juin pour des amicaux, il ne devrait pas débarquer à Marseille avant le mois d’août, soit la fin des JO.

L’Olympique de Marseille aurait donné son accord pour que Gerson dispute les JO ainsi que quelques matchs avec Flamengo pour compenser les probables absences liées à la Copa America. Il devrait ensuite s’engager pour un contrat de 5 ans à l’OM. Le club déversera 25M€ + 5M€ en bonus selon Globo Esporte.

Pai de Gerson fala com Mauro Naves sobre negociações com Olympique de Marselha: ‘Ajustes finais’#FutebolNaESPN #NaVeia https://t.co/EgvN4adTv3 — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) June 2, 2021

GUENDOUZI, UN DOSSIER EN PLUS?

Un autre dossier qui avance à l’OM : celui de Mattéo Guendouzi. L’Equipe nous informait ces derniers jours que Longoria ne choisirait pas entre Gerson et le pensionnaire d’Arsenal mais souhaiterait bel et bien s’attacher les services des deux hommes ! Pour l’international français, il ne reste plus qu’à convaincre les Gunners, déjà déterminés à vendre le joueur.

Le joueur va faire toute la différence. — FROSIO

« Compte tenu de la qualité du joueur, de son âge, de son potentiel, de sa personnalité, il faut presque y aller les yeux fermés à ce prix-là. Après je conçois que l’enveloppe de recrutement ne soit pas très épaisse mais j’ai l’impression que vous allez avoir de bonnes surprises quand même parce que si le club est prêt à mettre 30 millions d’euros sur un joueur, c’est que derrière il y a peut-être des petits bas de laine qui trainent. Le joueur va faire toute la différence. Quand vous mettez un joueur comme ça dans la colonne vertébrale de votre équipe, vous avez une équipe de tueurs avec de la personnalité. » Eric Frosio – Source: Sport Med (25/05/2021)