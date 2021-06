Mercato: L’OM toujours dans le coup pour ce gardien prometteur ?

En quête d’un gardien capable de concurrencer Mandanda, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes dans ce secteur de jeu. Alors que le nom d’Alban Lafont revient souvent, un journaliste italien confirme l’intérêt des dirigeants olympiens…

Ce mercredi, le média La Voz de Asturias, affirmait que l’OM visait le portier de Gijon, Christian Joel Sanchez. Si Mandanda ne devrait pas raccrocher les crampons cette saison, un gardien devrait arriver afin de préparer sa succession. Surtout que la doublure du champion du monde 2018, Yohann Pelé, a quitté le club marseillais, à l’issue de son contrat. Et c’est une nouvelle fois le nom d’Alban Lafont qui est cité, comme probable future recrue marseillaise.

Selon Nico Schira, les dirigeants de l’Olympique de Marseille garderaient toujours un oeil attentif sur la situation de l’international U21. Le Français de 22 ans, s’est engagé définitivement du côte du FC Nantes contre une somme de 7,5 millions d’euros, mais pourrait quitter l’écurie dirigée par Waldemar Kita, en cas de belle proposition. L’ancien portier de la Fiorentina, avait affirmé qu’il souhaitait jouer dans une équipe plus ambitieuse, et pourquoi pas jouer une Coupe d’Europe, dans les colonnes de Ouest-France. Cela tombe bien, les olympiens joueront la Ligue Europa la saison prochaine…

« Jouer la Ligue Europa et la Ligue des champions est magnifique. Cela permet de se confronter aux meilleurs donc ça doit faire partie de ma progression. Mais une fois encore ça passera par ce que je montre le week-end » Alban Lafont — Source : Ouest-France (24/03/21)

#OlympiqueMarseille are making enquires about Alban #Lafont (Nantes). President Longoria is still interested in Amine #Adli (#ACMilan, #Gladbach and #Leverkusen are also in the race for #Tolosa’s player). #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2021