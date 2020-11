Mercato : L’OM va devoir accélérer pour Amavi !

Comme Florian Thauvin, Jordan Amavi sera libre en juin prochain. Annoncé comme une priorité par Villas-Boas, la prolongation de contrat du latéral gauche tarde à venir…

Sur le plateau de Culture Foot sur Téléfoot, Simone Rovera a fait le point sur les discussions ouvertes entre les dirigeants de l’OM et le clan Jordan Amavi. Le journaliste italien estime que l’OM va devoir séduire l’ancien niçois qui se sent bien à Marseille. Cependant, son entourage serait assez pessimiste concernant une issue favorable d’autant que les clubs intéressés ne manquent pas…

Amavi, 50% de chance d’un départ libre en juin, 5% un départ au mois de janvier et 45% pour une prolongation

« Il y a des intérêts autour du joueur, des clubs d’Angleterre, d’Espagne, d’Italie se sont renseignés. Deux clubs en Turquie s’intéressent aussi à lui. Marseille doit avancer un peu plus, faire des efforts pour mieux présenter le projet sur certains points. Il faut séduite le joueur. Le joueur se sent bien à Marseille, il aime sa situation, la ville, le club. Selon nos informations, il n’y a pas énormément de confiance dans l’entourage du joueur, une autre offre pourrait arriver pour satisfaire le joueur. Pour moi c’est 50% de chance d’un départ libre en juin, 5% un départ au mois de janvier et 45% pour une prolongation… C’est un joueur qui a beaucoup d’admirateurs. »

Simone Rovera – source : Téléfoot (19/11/2020)