Mercato : « L’OM va devoir vendre plusieurs joueurs au pire moment… »

Nouvel extrait du DFM de la semaine dernière. Nos journalistes Nicolas Filhol et Benjamin Courmes étaient en compagnies d’Hervé Bercane (Centurion agency) et de Nassim Tireche (Stats Perform). Le cas Maxime Lopez a enflammé le débat…

En fin de contrat en 2021, le minot formé au club pourrait bien quitter Marseille cet été. Maxime Lopez n’a plus qu’un an de contrat et suscite l’intérêt de plusieurs clubs dont le FC Séville, Naples mais aussi en Premier League. Pour Benjamin Courmes, vendre Lopez, comme Thauvin, à un an de la fin de son contrat est le pire moment…

tu arrives à la fin d’une gestion catastrophique de ton effectif depuis plusieurs années — Courmes

« C’est quoi la valeur marchande de Maxime Lopez aujourd’hui ? Est-ce que tu le vends pas au pire moment ? Ce n’est pas le joueur le plus demandé, tu arrives à la fin d’une gestion catastrophique de ton effectif depuis plusieurs années. On est en plein dedans. On veut vendre qui ? Les joueurs qui sont à un an du terme de leur contrat et qui sortent d’une saison moyenne. La cote de ces joueurs est au plus bas. Il vaut mieux vendre un joueur comme Sanson qui va te ramener 3 fois son prix… Est ce que Lopez c’est pas un joueur qui va exploser ailleurs ? » Benjmain Courmes – source : FCMarseille

