Mercato OM : Alvaro Gonzalez veut que Maxime Lopez reste !

Maxime Lopez est annoncé avec insistance sur le départ lors du prochain mercato. Le jeune olympien intéresse notamment fortement le FC Séville. Le défenseur espagnol de l’OM Alvaro Gonzalez espère que le minot marseillais va rester .

Interrogé par le quotidien espagnol Estadio Deportivo le défenseur centrale de l’Olympien de Marseille Alvaro Gonzalez a confié qu’il voulait voir Maxime Lopez resté du côté de l’OM la saison prochaine. Il a également expliqué tout le bien qu’il pensait du jeune marseillais.

Il voit très bien le football et est intelligent avec le ballon — GONZALEZ

« Ici, nous en avons besoin pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Il est jeune, mais il a beaucoup de qualités. Il voit très bien le football et est intelligent avec le ballon. Il a 22 ans et encore beaucoup de choses à améliorer, mais il a une marge. »Alvaro Gonzalez – Source: Estadio Deportivo

Invité dans le dernier Débat Foot Marseille le journaliste de « Stat Perform », Nassim Tirreche, envoyé permanent à Marseille, a donné son sentiment sur Maxime Lopez et les rumeurs qui l’annoncent sur le départ :

« Il a une valeur marchande, et tu as des galères financières. Tu n’as pas le choix de vendre Maxime Lopez. Villas-Boas va préférer vendre Lopez plutôt que Sanson, tu dois satisfaire ton entraineur. Je ne penses pas que Villas-Boas souhaite jouer avec Lopez titulaire la saison prochaine. Si tu vends Sanson, tu vas galère à le remplacer. L’urgence c’est de vendre les joueurs qui ne te servent pas et qui ont une petite valeur marchande comme Sarr ou Germain. Il n’y a aucune raison de ne pas vendre Maxime Lopez au mercato estival, sachant que ce n’est qu’un remplaçant » Nassim Tireche— Source: Débat foot marseille

