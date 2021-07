Mercato : L’OM veut intégrer Benedetto dans le deal pour récupérer cet Argentin?

L’Olympique de Marseille souhaiterait récupérer l’ailier argentin Cristian Pavon. Selon les informations de BolaVIP, le club marseillais envisage d’intégrer Dario Benedetto dans le deal !

Le mercato de l’Olympique de Marseille devrait quelque peu se calmer après l’officialisation des huit recrues. Le club serait proche de finaliser le dossier Pol Lirola, lui qui a brillé pendant son prêt sous les ordres de Jorge Sampaoli.

L’OM VEUT INTEGRER BENEDETTO DANS LE DEAL POUR PAVON?

Selon plusieurs médias, le coach argentin apprécierait fortement le profil d’un joueur qu’il a connu en sélection : Cristian Pavon. Actuellement sous contrat avec Boca Junior mais prêté au LA Galaxy en MLS la saison dernier, l’ailier âgé de 25 ans pourrait retrouver Sampaoli à l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se confirme pour Pol Lirola !

Si certains annoncent un accord, d’autres médias sont plus modérés et pensent que les négociations sont toujours en cours. La possibilité d’intégrer Dario Benedetto dans le deal aurait d’ailleurs été étudié selon Bola VIP.

« Pour tenter davantage Boca Juniors lors de ces négociations, l’équipe française a fait une offre en incluant Dario Benedetto. Pipa, sur lequel le staff de l’OM ne compte pas, pourrait être un échange idéal pour les deux parties » Source : Bola VIP (21/07/21)

Je pense que ça ferait du bien A BENEDETTO

Il y a quelques mois, le nom de Sebastian Villa, également sous contrat avec Boca Juniors, était cité comme l’une des pistes de l’Olympique de Marseille. Voir Dario Benedetto intégré comme monnaie d’échange avait également été évoqué par plusieurs médias argentins. Selon Pierre Gerbaud, journaliste pour Lucarne Opposée en Colombie et qui suit beaucoup le football argentin, Pipa pourrait faire son retour à Boca et cela serait une bonne chose pour les trois parties !

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)