Mercato : Longoria a une nouvelle piste en Bundesliga pour remplacer Thauvin?

Avec le départ de Florian Thauvin, l’Olympique de Marseille va devoir se renforcer offensivement. Pablo Longoria aurait coché le nom de Memeth Aydin, joueur de Schalke 04.

Ces derniers jours, les feuilletons Almada et Gerson alimentent les rumeurs et infos mercato autour de l’Olympique de Marseille. Côté départ, seul celui de Florian Thauvin a été officialisé par le joueur et le club. Ce sera l’une des priorités du mercato : trouver un remplaçant à l’international français.

Selon les informations de Marca, plusieurs clubs seraient intéressés par le profil de Memeth Aydin qui évolue en Bundesliga. Valence, le Betis Seville ou encore le LOSC apprécieraient le jeune ailier droit de 19 ans. L’OM figure également dans cette liste.

SCHALKE VEUT LE GARDER

En effet, le jeune international allemand (U19) a montré de belles choses sur le terrain. Monté en équipe première en février 2021, il est rapidement devenu la pépite de Schalke 04.

Evalué à 250 000€ par le site transfermarkt en mars dernier, il devrait coûter bien plus que ça aux clubs intéressés. Le club allemand souhaiterait conserver le jeune attaquant qui est toujours sous contrat. La fin de son bail est prévue pour juin 2022.