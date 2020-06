Mercato : Lorient cible deux jeunes attaquants annoncés dans le viseur de l’OM ?

L'OM aurait décidé de renforcer son attaque cet été. Si la priorité est bien Mbaye Niang, le club olympien se serait intéressé à deux jeunes attaquants de L2, que le promu Lorient aimerait enrôler...

L’OM doit vendre avant de recruter. Alors que le dossier Niang agite l’actualité de l’OM depuis plusieurs jours, ces dernières semaines d’autres noms d’attaquants ont été annoncé dans le viseur des recruteurs marseillais. En effet, selon But football club et l’Est Républicain (en mars dernier) l’OM s’intéressait à deux jeunes éléments de Ligue 2, Adrian Grbic (Clermont) et Vagner (prêté à Nancy par Saint-Étienne). Ces deux attaquants serait aujourd’hui ciblés par Lorient.

Lorient s’intéresse à Grbic et Wagner

Selon l’Equipe, Lorient veut renforcer son attaque avec comme objectif un maintien en Ligue 1. Le club breton aimerait donc s’offrir Grbic, 23 ans, auteur de 17 buts en Ligue 2. Le montant de son transfert est estimé à 7M€, mais plusieurs clubs étrangers en Ecosse et Bundesliga seraient sur le coup. Wagner a un autre profil et une saison moins aboutie en Ligue 2. Le cap-verdien a marqué 7 buts, à 24 ans il aimerait jouer en Ligue 1. L’ASSE ne devrait pas le retenir, un montant de 3M€ est évoqué. Ces deux joueurs ont un profil de remplaçant pour l’OM, surtout si Germain et Mitroglou quittent Marseille cet été…