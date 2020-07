Mercato : « Lorient est capable de mettre 10M€ sur Grbic, alors que l’OM ne peut pas… »

Extrait du dernier numéro de l’Apéro Mercato, avec Benjamin Courmes et Yacine Youssfi concernant la situation financière de l’OM qui semble-t-il même moins de moyens que le FC Lorient pour recruter…

Chaque jeudi, FCMarseille vous propose son Apéro Mercato. Dans une ambiance détendue en bord de la mer et en terrasse, les différentes rumeurs et infos mercato sont passées en revue. Le cas de Kostas Mitroglou est évoqué, l’attaquant a été proposé à Lorient mais le club breton a préférer recruter Adrian Grbic (23 ans) en payant une indemnité de transfert de 10M€. Une somme que l’OM n’a aujourd’hui pas les moyens de dépenser sur le marché des transferts. (A VOIR EN VIDEO CI-DESSUS)

Moi, naïvement je pensais que c’était de la faute du Coronavirus

« Lorient ils ont recruter Adrian Grbic pour 10 millions d’euros. Ça veut dire que Lorient est capable de faire uncheque de 10 M€ que toi, l’OM, tu ne peux pas faire… Moi, naïvement je pensais que c’était de la faute du Coronavirus si on avait des problèmes d’argent et que l’on ne pouvait pas recruter. On nous. aurait menti tu crois ? (rires) Yacine Youssfi – source : FCMarseille

