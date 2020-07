Mercato OM : Balerdi, un défenseur argentin qui a (très) peu joué…

En manque de liquidités, l’OM doit recruter des joueurs libres (Gueye) ou tenter des paris en prêt. C’est le cas du jeune défenseur argentin Leonardo Balerdi, visé par l’OM mais qui dispose de peu de matches en pro…

André Villas-Boas veut un défenseur central et aurait inscrit en tête de sa short list le nom de Leonardo Balerdi. Le coach marseillais serait convaincu par le profil de jeune joueur de 21 ans. Un pari car ce dernier a encore peu de repère au haut niveau…

Alors qu’il avait peu joué en équipe première avec Boca, Leonardo Balerdi a quitté l’Argentine pour rejoindre Dortmund lors du mercato hivernal 2019. Le club allemand n’a pas hésité à mettre 15,5M€ pour le recruter. Pourtant, le défenseur ne comptait que 5 matches avec Boca, 5 fois titulaire et en défense central. Un agent officiant en Argentine nous confirme : « Balerdi avait très peu joué en équipe première en Argentine, quelques apparitions (7) en sélection U20… »

Balerdi n’a pas joué lors des 6 derniers mois de la saison 2018/2019 avec le club allemand. Le jeune argentin a pour l’instant seulement participé à 7 matches en un an et demi en Bundesliga avec Dortmund, une seule fois dans la peau d’un titulaire (dans une défense à 3 lors de la défaite 0-4 face à Hoffenhein le 27 juin dernier). Il est d’ailleurs rentré 5 fois au poste de milieu défensif. La majorité de son temps de jeu avec l’équipe première allemande est intervenue lors de la reprise de la Bundesliga après l’épisode de Coronavirus. L’ancien défenseur de Boca évolue le plus souvent en équipe réserve.

La carrière PROFESSIONNEL de Leonardo Balerdi

5 matches avec Boca (450 minutes)

7 matches avec Dortmund (128 minutes)

Le comte Twitter Bundesliga France nous a donné son sentiment sur Balerdi depuis son arrivée en Allemagne.

Balerdi « un jeune avec beaucoup de potentiel » mais un temps de jeu limité…

« C’est un jeune avec beaucoup de potentiel, il ne compte pas énormément de matchs cette saison, mais après le confinement il a d’avantage joué. C’est un joueur pas très rapide mais il compense ça avec son bon sens de l’anticipation, il aime bien monter avec la balle au pied, il prend pas mal de risques. Si il est bien utilisé à l’avenir, il peut facilement décrocher une place de titulaire dans une équipe jouant l’Europa League voire Ligue Des Champions. Il y a pas mal de monde à son poste à Dortmund, Hummels et Piszczek sont titulaires indiscutables, la place restante se joue entre Akanji, Zagadou et Balerdi… » Bundesliga France – source : FCMarseille