Mercato : Quand il a quitté l’OM, Lucho pouvait rejoindre la Premier League, mais Deschamps a refusé…

Toujours footballeur à 39 ans, Lucho joue au Brésil au Club Athletico Paranaense. Interrogé par la Provence, le milieu de terrain argentin est revenu sur son passage à l’OM entre 2009 et 2012…

Recruté lors de l’été 2009 en provenance du FC Porto, Lucho a été champion de France avec l’OM. L’argentin est revenu sur cette aventure et ses bons souvenirs marseillais. Il raconte aussi son départ au moment ou le club devait se séparer de son gros salaire, il aurait pu rejoindre Arsenal…

Le club a besoin de diminuer sa folie salariale. Moi, j’ai envie de continuer — Lucho

« Je garde ce club dans mon cœur… J’avais besoin d’un nouveau défi personnel et de découvrir un nouveau championnat. Mon arrivée à Marseille a été très importante, le coach Didier (Deschamps) aussi. Avant de commencer la saison, il m’a appelé pour me dire qu’il me voulait. C’est là que j’ai pris ma décision. Non, je ne l’ai jamais regretté. Mon passage du Portugal à la France a été plus compliqué que mon arrivée à Porto, c’est vrai, parce que je ne parlais pas français et que je ne le comprenais pas. Et il y a ce qui est sans doute le pire moment de ma période marseillaise : ma blessure à la clavicule une ou deux semaines avant la reprise. Quand j’ai pu jouer, je n’étais pas à mon meilleur niveau. Beaucoup de personnes m’ont aidé, elles ont été déterminantes : mes coéquipiers, le staff. Si ta famille va bien, c’est plus facile d’être performant. J’ai commencé à comprendre beaucoup mieux le français et à mieux connaître mes coéquipiers. C’est primordial. Mes meilleurs souvenirs ? Mon premier but contre Montpellier, la victoire en coupe de la Ligue, notre premier titre avant d’être champion. Je ne les oublierai jamais. Je préfère garder en mémoire le meilleur, les amitiés. Quel bonheur d’avoir été dirigé par un coach comme Didier qui a ensuite gagné la coupe du monde. Quand je prends la décision de quitter Marseille, ce n’est pas seulement pour moi. Le club a besoin de diminuer sa folie salariale. Moi, j’ai envie de continuer. On a fini par trouver un accord. Je me rappelle qu’Arsenal me voulait en prêt. Didier a refusé. La décision a été plus facile à prendre quand la possibilité de retourner à Porto s’est présentée. Je connais le pays et le club, j’y ai vécu quatre saisons magnifiques. C’est pour ça que j’ai décidé d’y retourner. Évidemment ce n’était pas pour une question économique. » Lucho – source : La Provence (24/11/2020)