Mercato : Luis Campos finalement attiré par un concurrent de l’OM?

Cité depuis plusieurs jours comme un intermédiaire pour faciliter la venue d’un attaquant argentin à Marseille, Luis Campos serait plutôt intéressé par un poste à Lyon d’après les informations de Foot Mercato !

Depuis plusieurs jours, le nom de Luis Campos revient avec insistance à l’Olympique de Marseille. Le quotidien du sport affirmait d’ailleurs que l’ancien directeur sportif du LOSC jouait le rôle d’intermédiaire entre River Plate et le club marseillais pour le transfert de Julian Alvarez.

Luis Campos veut le poste de Juninho

Mais selon les informations de Foot Mercato, le dirigeant portugais aimerait plutôt rejoindre un autre club de Ligue 1 ! En effet, le site spécialise affirme que Luis Campos apprécierait Lyon et aimerait récupérer le poste de Juninho.

Il y a quelques jours, le directeur sportif brésilien s’est exprimé au micro de RMC Sport et n’a pas caché son envie de quitter Lyon dès la fin de la saison. Une déclaration qui n’avait pas plu en interne avec notamment de mauvaises réactions de Peter Bosz et Jean-Michel Aulas avant le choc face à l’OM.

« J’avais dit que mon cycle durerait trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire, je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu du succès ici, je n’ai aucun problème à assumer ça. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, on verra. […] J’espère bien terminer la saison et, à la fin de la saison, normalement, c’est fin » Juninho – Source : RMC Sport

Aulas pourrait ne pas être très chaud…

Pour le moment, il n’y aurait aucun réel contact entre Luis Campos et Lyon mais le Portugais aurait bel et bien un intérêt pour le club. Il tenterait d’avoir des informations et se renseignement sur le club présidé par Jean-Michel Aulas. Le journaliste Santi Aouna précise toutefois qu’il faut prendre un certain recul sur cette information puisque le président lyonnais pourrait ne pas accepter la venue du Portugais.