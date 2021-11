Mercato : Luis Campos impliqué dans un dossier pour l’OM?

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes mais Luis Campos serait sur un coup pour l’Olympique de Marseille d’après Le Quotidien du Sport !

Ancien directeur sportif du LOSC qui a notamment ramené Victor Osimhen rapidement revendu pour 80M€, Luis Campos n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Cité un temps comme dirigeant de l’OM si une vente était officialisée, il semblerait qu’il ne soit pas très loin du club…

En effet, comme l’affirme Le Quotidien du Sport, Luis Campos serait bel et bien en train de négocier avec River Plate en faveur de l’OM. La cible numéro 1 serait l’attaquant argentin Julian Alvarez. Âgé de 21 ans, il apparaît comme l’une des priorités de Pablo Longoria.

Julian Alvarez comme piste pour l’OM?

Le média spécialisé nous informe cependant qu’il y a du beau monde à ses trousses : Le Real Madrid, le Barça, le Milan AC, la Roma, Tottenham, Everton, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le PSG apprécieraient notamment son profil.

Sampaoli réclame à McCourt et Longoria des joueurs d’expérience

Une piste qui, malheureusement, ne colle pas vraiment aux demandes de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le coach argentin a affirmé qu’il souhaitait avoir quelques renforts et notamment des profils plus expérimentés.

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)