Mercato : Lyon et aulas ont tenté de jouer un mauvais tour à l’OM dans son dossier prioritaire ?

Gerson devrait prochainement devenir un joueur de l’Olympique de Marseille. Cible prioritaire du duo Longoria Sampaoli, le Brésilien a trouvé un accord avec le club marseillais. Pourtant il était convoité par deux autres écuries, et pas n’importe lesquelles.

Comme à son habitude, Jean-Michel Aulas a voulu jouer un mauvais tour à l’Olympique de Marseille. En effet, d’après les informations de La Provence, le président lyonnais et Juninho, se seraient penchés sur le dossier Gerson, alors que les dirigeants marseillais étaient encore en pleine négociation. Les Gones ne sont pas les seuls, puisque le FC Barcelone aurait aussi tenté de faire signer l’élément de Flamengo au dernier moment. Finalement, c’est l’Olympique de Marseille qui a raflé la mise, selon le quotidien régional, c’est Pablo Longoria qui aurait parfaitement géré ce dossier, pour au final attirer Gerson. Des intérêts de clubs sérieux, qui rassurent sur la qualité du milieu de terrain, alors que certains journalistes semblent sceptiques, c’est le cas de Denis Balbir.

Pour moi, Marseille fait fausse route

A LIRE: MERCATO EX OM: ÇA NE S’ARRANGE PAS POUR MITROGLOU…

Dans son blog sur le site But Football Club, Denis Balbir a donné son avis sur la situation de l’Olympique de Marseille. Le journaliste a fait part de ses doutes sur le mercato marseillais.

« Pour moi, Marseille fait fausse route. Déjà ils ont fait fausse route avec l’entraîneur choisi (Jorge Sampaoli). On vend un projet d’ambition sur l’image. Gerson, c’est aussi ça. On nous dit que le Brésilien vient à Marseille pour Sampaoli. Si dans six mois Sampaoli n’est plus là, il se passe quoi ? A moins qu’il soit vraiment hors normes, Gerson sera mis de côté par le nouvel entraîneur… On annonce Gerson pour 30 M€. Du coup, chez les supporters, ça va logiquement s’enflammer, rêver de titre, de concurrencer Paris… La manière dont le club a trouvé l’argent ? On s’en fout. S’ils ont pris Gerson, c’est que la suite du recrutement s’annonce fabuleuse. Peut-être que ce sera le cas mais qu’on nous explique comment des clubs sont en train de mourir et gratter dans les bas de laine pour 2-3 M€ et d’autres parmi les plus endettés peuvent se permettre un « pari » à 30 M€. Car oui, Gerson, ça reste un pari nécessitant une acclimatation. Frank McCourt a-t-il remis au pot ? Est-il soutenu par d’autres fonds ? Généralement, quand on remet au pot, c’est éponger la dette, pas pour recruter. » Denis Balbir – Source: But Football Club (08/06/2021)