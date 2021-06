Mercato ex OM: ça ne s’arrange pas pour Mitroglou…

Considéré comme l’un des plus gros flops de l’Olympique de Marseille sous l’ère McCourt, Kostas Mitroglou a quitté la France l’hiver dernier. Il avait retrouver son pays natal la Grèce, en signant du côte de l’Aris Salonique un an et demi, jusqu’en 2022.

En manque de rythme, il a rejoint l’Aris Salonique en janvier dernier afin de relancer sa carrière. Pas au point physiquement, il a peiné à convaincre du côté de la Grèce. Auteur de dix matchs, il a marqué deux buts dont un très important qui a permis à son club de terminer à la troisième place du classement du championnat. Pas suffisant pour les dirigeants du club, d’après la presse grecque, la Gazzetta, ces derniers souhaiteraient se débarrasser de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

Une carrière à l’arrêt

Depuis son passage à l’Olympique de Marseille, la carrière du buteur de 33 ans semble être à l’arrêt. Prêté à Galatasaray, puis au PSV Eindhoven, il n’a pas réussi à s’imposer dans les clubs. Lors de son retour en France, il est mis au placard par Villas-Boas, pas de quoi se préparer au mieux physiquement.

Au moment de son départ, Kostas Mitroglou avait rendu un hommage émouvant aux supporters marseillais, malgré l’aventure difficile qu’il a pu connaître en France :

J’aurais aimé qu’on gagne la Ligue Europa et qu’on ramène ce titre à Marseille — Mitroglou

« Un chapitre de plus de ma carrière dans le foot est arrivé à son terme, avec beaucoup de beaux mais aussi de difficiles moments. Je voudrais remercier la ville de Marseille pour m’avoir adopté et accueilli si chaleureusement, et aussi les supporters pour leur soutien. J’ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France, avec beaucoup d’exigences. Et c’est pour cela que, malgré les dures critiques que j’ai parfois reçues, je n’ai jamais réagi et j’ai continué à travailler dur tous les jours pour prouver ma valeur. J’aurais aimé qu’on gagne la Ligue Europa et qu’on ramène ce titre à Marseille. Du fond de mon cœur, merci pour tout. Continuez d’aimer le club de cette façon unique. Je souhaite au club un énorme succès dans le futur. Allez l’OM. » Kostas Mitroglou – source : Twitter (25/01/2021)