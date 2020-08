Mercato : « Mahrez, le fait qu’il ne soit pas venu à l’OM, ça lui a peut-être réussi… »

Dans un entretien accordé au Buteur, un média algérien, Bilel Omrani, ancien joueur de l’OM, s’est exprimé sur la non-signature de Mahrez à Marseille. Selon lui, cet évènement lui a peut-être servi dans sa carrière !

L’anecdote est bien connue des supporters de l’OM : Il y a quelques années sur beIN Sports, Riyad Mahrez a affirmé qu’il avait passé un test à Marseille mais que José Anigo l’a refusé. La raison ? Un joueur similaire dans l’effectif : Bilel Omrani.

C’est un exemple de réussite pour beaucoup de joueurs — OMRANI

Interrogé à ce sujet par un média algérien l’actuel joueur de Cluj s’est dit très heureux pour son compatriote et pense qu’il n’aurait pas eu la carrière qu’il a aujourd’hui s’il avait signé à l’OM…

« Non, c’est le Mektoub (le destin, ndlr) ; après s’il avait signé à Marseille, Riyad n’aurait pas eu la carrière réussie jusqu’ici, je veux dire que le fait qu’il n’est pas venu à l’OM ça lui a peut-être réussi. Maintenant, Hamdoulillah, je suis l’homme le plus heureux de voir Riyad là où il est. C’est vraiment une fierté. C’est un exemple de réussite pour beaucoup de joueurs. Il n’a rien lâché et Hamdoulillah (Grâce ) Dieu, ndlr) est dans l’un des meilleurs clubs d’Europe. »

Bilel Omrani – Source : Le Buteur