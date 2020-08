Mercato OM : Villas-Boas relance une ancienne piste en attaque?

Déjà cité parmi les joueurs observés par l’Olympique de Marseille, Boulaye Dia serait toujours sur les tablettes du club…

Ne faisant pas partie des plans d’André Villas-Boas pour la suite de l’aventure marseillaise, Kostas Mitroglou va devoir être remplacé ! Dario Benedetto ne pourra pas, à lui seul, tenir l’attaque de l’OM, surtout avec une compétition européenne en plus du championnat.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Mitroglou, proche de trouver une porte de sortie?

Boulaye Dia, à nouveau pisté par l’OM?

C’est pourquoi le coach portugais aimerait recruter un buteur pour la saison prochaine. Après le dossier M’Baye Niang, c’est maintenant le nom de Boulaye Dia qui revient dans les médias. Todofichajes affirme que les négociations entre l’OM et le Stade de Reims pourraient débuter dans les prochains jours en vue d’un transfert.

Boulaye Dia objetivo del Marsella https://t.co/bOVvINuXdV — Todofichajes.com (@TDfichajes) August 14, 2020

On a l’idée de se renforcer avec des jeunes, sauf si une grosse opportunité se présente — Villas BOas

« Le projet est de compléter l’effectif actuel avec quatre joueurs. Et ceux qui partent doivent tous être remplacés numériquement. Je pense que cela va suffire. On a l’idée de se renforcer avec des jeunes, sauf si une grosse opportunité se présente. On va rester sur cette ligne. C’est vrai qu’on ne va pas avoir beaucoup de joueurs qui ont l’expérience de la Ligue des champions dans l’effectif, mais on prendra le risque. » André Villas-Boas – Source : L’Equipe (09/07/2020)