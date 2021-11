Mercato : Malgré un intérêt du Spartak, il a tout de suite dit oui à l’OM !

Pablo Longoria s’est montré convaincant l’été dernier au moment de recomposer un effectif. Le président de l’OM a été assisté par son coach, Jorge Samapoli qui n’a pas hésité à appeler des joueurs pour les convaincre. Luan Peres l’a expliqué à l’Equipe.

Dans un entretien accordé au quotidien sportif, Luan Peres a raconté son transfert vers l’OM, il précise ne pas avoir hésité longtemps. Il évoque également son adaptation au football européenne, lui qui avait vécu une mauvaise et courte expérience en Belgique…

Je n’ai même pas voulu savoir ce que proposait le Spartak — Peres

« J’étais bien à Santos. On venait de disputer la finale de la Copa Libertadores, j’avais la confiance du staff, des supporters. Ce n’était pas facile de partir. Mais quand mon agent m’a parlé d’un intérêt de l’OM, je n’ai pas trop hésité. Je n’ai même pas voulu savoir ce que proposait le Spartak. Et quand Sampaoli m’a téléphoné, il m’a donné confiance, m’a parlé du club, des ambitions et j’ai foncé. (…) Je suis très heureux. Je reconnais que j’avais un peu peur avant de venir. Est-ce que j’allais réussir à m’adapter à la Ligue 1, à un nouveau pays ? Je n’étais sûr de rien. Mais tout s’est très bien passé. La présence du coach a évidemment été un facteur favorable. Il connaissait mon style de jeu et moi sa façon de faire. Malgré tout, j’ai dû m’adapter à un Championnat plus physique, plus intense, avec des joueurs plus rapides qu’au Brésil. J’ai un peu souffert au début mais là, ça va mieux. » Luan Peres – source : L’Equipe (16/11/2021)

La présence justement de l’entraîneur argentin a été l’une des motivation de Luan Peres pour rejoindre le club olympien. Il l’avati déjà confié à la Provence…

« Pour le club, pour Sampaoli, j’ai été tenté. J’ai dit que j’étais intéressé et tout s’est bien passé. J’étais très heureux à Santos, mais j’ai toujours rêvé de jouer en Europe » Luan Peres – Source : Goal Brésil (07/09/2021)

On a l’impression qu’il est là depuis un petit moment – Vitorino Hilton

Dans les colonnes de La Provence, l’ancien défenseur olympien Vitorino Hilton s’était exprimé sur les performances de Luan Peres depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Selon lui, Luan Peres est parfaitement taillé pour évoluer dans le système de Jorge Sampaoli.

« Il est calme, serein, fort dans le duel et le un contre un. Contre Montpellier, il avait été très bon malgré le CSC, on a l’impression qu’il est là depuis un petit moment, ça m’a surpris. Il est gaucher, c’est bien, il n’y en a pas beaucoup chez les défenseurs de notre championnat. Comme il est capable de jouer sur le côté, le système hybride de l’OM, qui demande beaucoup d’efforts, lui convient. » Vitorino Hilton – Source : La Provence (15/09/2021)