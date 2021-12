Mercato : Mandanda vers l’ASSE? Son ancien coach s’exprime !

L’Olympique de Marseille pourrait se résoudre à laisser filer Mandanda à l’AS Saint-Etienne. Pour l’ancien coach des gardiens de l’ASSE et de l’Equipe de France, Fabrice Grange, cela pourrait être une bonne chose pour les Verts.

En difficulté, l’ASSE a embauché Pascal Dupraz pour sauver le club et rester en Ligue 1. Le coach français souhaiterait avoir quelques recrues et surtout apporter de l’expérience à des postes clés. D’après plusieurs médias, les Verts songent à l’idée de recruter Steve Mandanda.

J’ai beaucoup d’affection pour Steve — Grange

Son ancien coach en Equipe de France, Fabrice Grange, a été questionné à ce sujet. Sans réellement donner son avis, il affirme qu’il souhaite que les Verts se sauvent. Ils y arriveront certainement mieux avec un gardien de haut niveau et plein d’expérience bien qu’Etienne Green soit un gardien très talentueux.

« Mandanda à l’ASSE ? Je n’ai pas spécialement d’avis là-dessus (…) J’ai beaucoup d’affection pour Steve, il le sait, on s’est vu en sélection et j’adore le gardien et le personnage qu’il est. J’ai toujours eu beaucoup d’affection pour les gardiens avec qui j’ai travaillé, même si avec Stéphane c’était particulier, on a noué un truc tellement fort durant toutes ces années, c’était extraordinaire. Après, c’est une décision qui reviendra au club. L’important c’est de le sauver, de sauver l’institution. J’espère qu’ils vont y arriver, très sincèrement » Fabrice Grange – Source : Poteaux Carrés

Mandanda aiderait l’ASSE à se sauver en Ligue 1 – Nabil Djellit

Dans l’Equipe du Soir, Nabil Djellit a révélé qu’il pense que le challenge stéphanois pourrait convenir à Steve Mandanda.

« Revoir Mandanda titulaire à l’OM, ce n’est pas le sens de l’histoire. Sampaoli ne lui laisse pas un espoir. Même si Pau Lopez perd le fil, il aura encore du crédit dans l’esprit de Sampaoli, qui a quand même fait un choix fort. Pour moi, Mandanda est une légende. Il était titulaire en début de saison. Il y avait des doutes, il s’est fait sortir d’une manière assez suspecte. Donc le message est clair… Pourquoi je dis oui à Mandanda à Saint-Etienne ? Car, oui c’est une galère. Mais ça reste quand même un vrai défi, un vrai challenge. En termes d’image, ce serait quelque chose de valorisant d’aller aider un club mythique du foot français à se sauver en L1. Il aura du boulot, il sera avec des jeunes. Mandanda, ce serait une valeur ajoutée exceptionnelle pour l’ASSE. » Nabil Djellit – Source : L’Equipe du Soir (21/12/2021)