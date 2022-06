Mercato : Mané, Mahrez, Griezmann, Zidane… A quoi ressemblerait un OM avec des supporters titulaires !

Le journal L’Equipe a réalisé un onze fictif composé de joueur qui affirment être supporters de l’Olympique de Marseille ! Un onze titulaire qui donne envie !

L’Olympique de Marseille est un club qui fait rêver tout le monde mais aussi de grands noms du football moderne. Sur les réseaux sociaux ou en interview, ils sont nombreux à clamer leur amour pour le club du sud de la France.

Malheureusement pour les supporters, ils n’ont pas tous revêtis le maillot de l’Olympique de Marseille ! Le journal L’Equipe s’est amusé à réaliser un onze type composé seulement de joueurs qui sont fans de l’OM assumé mais n’ont encore jamais porté ce maillot.

Zidane en coach, son fils aux cages !

En coach, le quotidien sportif a choisi Zinédine Zidane. Natif de Marseille, il a toujours eu une accroche particulière à ce club bien qu’il n’y ait jamais joué. Au poste de gardien, son fils Luca qui est aussi né à Marseille et qui avait dit au JDD « J’aimerais découvrir la France. Je suis né à Marseille. C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc oui, ça fait rêver. »

En défense, Simakan et Wesley Fofana, tous les deux nés à Marseille mais passés sous les radars de l’OM en post-formation. L’un a rejoint Strasbourg après ses 15 ans où il jouait à Marseille, l’autre a été formé par l’ASSE avant de rejoindre la Premier League !

Benjamin Stambouli et Lucas Hernandez ont aussi été choisis. Les deux défenseurs ont baigné dans l’ambiance marseillaise puisque leurs pères y ont joué lorsqu’ils étaient jeunes. L’un à jouer pour le PSG alors que l’autre brille avec le Bayern Munich et l’Equipe de France depuis quelques saisons.

L’ancien Ultra Tardieu et Pogba

Au milieu, Tardieu est un ancien Ultra marseillais. Faisant partie des South Winners lorsqu’il jouait à Istres, il n’a jamais oublié son attachement à l’OM. Pogba a quant à lui suivi l’influence de son père qui était fan du club marseillais.

Même chose pour Ryiad Mahrez ! L’Algérien a d’ailleurs failli rejoindre l’OM mais Vincent Labrune l’avait snobé, pensant qu’il n’aurait pas le niveau pour évoluer dans ce club alors qu’il venait du Havre. Malgré le fait qu’il soit né à Mâcon, proche de Lyon, Griezmann se considère comme un supporter de l’OM. Etant petit, il avait des maillots du club marseillais et allait au Vélodrome. Il aurait conservé cet attachement.

Sadio Mané l’a suffisamment répété ces derniers mois pour que cela ne soit plus un secret : il est supporter de l’OM ! Cela se voit encore plus avec Pape Gueye et Bamba Dieng qui sont en sélection du Sénégal avec lui et qui le titillent à ce sujet sur les réseaux sociaux.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Nouveau démenti, le PIF intéressé par un autre club français?

Pour le dernier, c’était moins évident. Andy Delort serait supporter de l’OM et l’aurait dit en 2015 dans un entretien accordé à France Football. L’actuel joueur de l’OGC Nice avait pourtant choisi les Aiglons la saison dernière lorsqu’il était en discussions avec les deux clubs…