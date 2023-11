Mercato : Marcelino va pouvoir arrêter de parler de l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après son départ de l’Olympique de Marseille, le coach espagnol Marcelino a plusieurs fois parlé des manques à l’OM, notamment à AS. Il vient de retrouver un club et va pouvoir se concentrer sur ce dernier…

C’est officiel, Marcelino a été choisi par Villarreal pour succéder à Pacheta. Voici le communiqué du club espagnol. « Le Villarreal CF et Marcelino García Toral ont conclu un accord pour que l’Asturien soit l’entraîneur du Sous-marin jusqu’en 2026. L’équipe, désormais sous les ordres de Marcelino García Toral, effectuera une double séance d’entraînement demain à la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, respectivement à 10h30 et à 18h. La conférence de presse de présentation aura lieu demain mardi, à partir de 13h30, dans la salle de presse du stade de la Cerámica, lors d’un événement destiné exclusivement aux médias ».



Marcelino a démissionné il y a quelques semaines de l’Olympique de Marseille et depuis, le coach espagnol n’a cessé de critiquer le club via des interventions dans les médias français et espagnols. Cette fois-ci, l’entraîneur s’en prend à l’OM qu’il juge incapable de créer un projet et aux consultants qui l’ont critiqué lors de ses deux mois sur le banc.

« Les faits sont là. Il y a régulièrement des changements d’entraîneurs et de joueurs, les coachs ne restent pas là-bas plus d’un an. Il y a manifestement quelque chose à améliorer. C’est impossible de bâtir un projet solide et gagnant. On peut gagner des compétitions courtes parce que le football est comme ça. Les critiques de Jérôme Rothen et de Christophe Dugarry ? Je n’ai même pas eu le temps de m’en rendre compte (il rit). Comme dans la vie en général, il y a des personnes intelligentes et d’autres moins intelligentes. Ces personnes veulent être drôles mais elles deviennent irrespectueuses. C’est quelque chose qui peut arriver. Mais je n’en tiens pas compte. Je respecte la critique, sans plus. »

Marcelino, il est disqualifié pour parler de l’OM — Di Meco

Eric Di Meco n’avait pas mâché ses mots dans le Moscato Show sur RMC ce mercredi. « Pour moi, Marcelino, il est disqualifié pour parler de l’OM. Il est parti comme un peureux au bout de deux mois alors qu’il n’a jamais été remis en cause, balance Di Meco. Il faut expliquer pourquoi il fait cette interview. Il parle à d’éventuels clubs qui voudraient le faire revenir donc il essaie de se dédouaner d’un fiasco. Quand tu pars au bout de deux mois, que tu n’as pas réussi ton premier objectif qui est de qualifier l’équipe en Ligue des champions, et que tu pratiques un jeu illisible pour tes joueurs et encore pire pour les suiveurs, tu ne fais pas des raisonnements. Mais tu ne peux pas, en ayant passé deux mois ici et en ayant échoué, dire ce qu’il dit sur le club. (…) L’OM est un club historique mais ce n’est plus un grand club aujourd’hui, on est tous d’accord. Mais on a besoin de lui pour le savoir ? Parce que si l’OM était un grand club aujourd’hui, Marcelino ne serait pas venu entraîner. C’est un entraîneur de petit club, termine l’ancien latéral gauche marseillais. »