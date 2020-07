Mercato : « Mauricio veut venir? L’agent doit essayer de s’amuser avec l’OM… »

Extrait du dernier numéro de l’Apéro Mercato, avec Benjamin Courmes et Yacine Youssfi concernant la situation financière de l’OM qui semble-t-il même moins de moyens que le FC Lorient pour recruter…

Chaque jeudi, FCMarseille vous propose son Apéro Mercato. Dans une ambiance détendue au bord de la mer et en terrasse, les différentes rumeurs et infos mercato sont passées en revue. Ces derniers jours, un milieu de terrain qui a évolué sous les ordres d’André Villas-Boas s’est dit motivé à l’idée de venir jouer à Marseille. Pour notre invité Yacine, ce ne serait pas une bonne idée… (A VOIR EN VIDEO CI-DESSUS)

il a l’air en fin de parcours. Il joue de moins en moins

« Il est chaud pour venir? Moi aussi je le suis ! Je vais être sincère, j’ai regardé des articles sur FC Marseille pour me renseigner. Pour moi, c’est l’agent qui essaie de faire gonfler les offres. C’est courant. Les rumeurs brésiliennes, je sens que les agents s’amusent avec l’OM. Je n’y crois pas. Un autre milieu de terrain? Si c’est pour une saison et pour dépanner, d’accord… Mais il a l’air en fin de parcours. Il joue de moins en moins. Tu fais venir un joueur agé qui en plus est sur le déclin. Autant faire venir un joueur du style Lamouchi, en fin de carrière mais qui a encore de la bouteille. »

Yacine Youssfi – Source : Apéro Mercato (09/07/2020)

