Mercato : Mauvaise nouvelle pour l’OM et Gigot !

L’arrivée anticipée de Samuel Gigot semble bien compromise. C’est en tout cas ce que confirme le journal l’Equipe ce jeudi.

Recruté en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a été prêté dans la foulée jusqu’en juin au Spartak Moscou. Il y a plusieurs semaines la possibilité de le voir rejoindre Marseille plus tôt que prévu compte tenu du contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie a été évoquée. L’ambassade de France avait en effet conseillé aux ressortissants français de quitter le territoire russe et les mesures prises par la FIFA permettent aux joueurs de négocier une résiliation avec les clubs russes dans lesquels ils évoluent.

A lire aussi : Mercato OM : Veretout finalement disponible à prix réduit ?

L’arrivée à l’OM de Samuel Gigot avant la fin de saison a visiblement été étudiée. Toutefois comme le confirme le journal l’Equipe ce jeudi, le défenseur central devra patienter jusqu’à la fin de saison pour revêtir le maillot blanc. En effet, l’OM n’a aucune marge financière et reste encadrée par la DNCG. Le quotidien sportif évoque également le souhait de maintenir un certain équilibre au sein du vestiaire olympien.

A lire aussi :Mercato OM : Alvaro, clap de fin ?

L’OM pourrait pourtant bien avoir besoin d’un nouvel élément dans ce secteur de jeu. En effet, Leo Barlerdi est forfait jusqu’à la fin de la saison après s’être fait opérer du bras. Alvaro a pour sa part été complètement écarté du groupe. Il est même rentré chez lui en Espagne (en accord avec le club) et devrait uniquement revenir au centre Robert Louis Dreyfus pour discuter d’une résiliation de contrat.

Au moment de sa signature en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot confiait sa fierté de signer à l’Olympique de Marseille.

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France » — Samuel Gigot

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)