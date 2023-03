Mercato : Mbemba a refusé une grosse proposition financière pour l’OM !

L’OM va jouer face à Annecy ce mercredi dans l’optique de se qualifier pour une demi-finale de Coupe De France. Chancel Mbemba est content de jouer à Marseille, son ancien sélectionneur a d’ailleurs expliqué qu’il avait repoussé une belle offre pour venir à l’OM.

Interrogé par le quotidien régional La Provence ce mercredi, l’ex-sélectionneur du Congo Florent Ibengue a confié que Mbemba avait refusé une grosse proposition financière pour rejoindre l’OM : « Un club du Golfe le voulait et avait mis beaucoup d’argent. Il a refusé pour signer à Marseille, il voulait vraiment ce challenge ». Suspendu face au PSG dimanche, le défenseur va faire son retour ce soir face à Annecy en Coupe de France.

Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux

« Ici, on travaille double. Intensité, courses… Avec le coach Tudor, ce n’est pas pareil. Pour avoir de bons résultats, il faut du travail. On est des professionnels, on n’a pas le choix, on va repartir jusqu’à la fin. Demain on parlera de guichets fermés? Moi j’en parle maintenant. Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux. Ils nous motivent pour aller chercher les points. Demain, on aura besoin des supporters, on doit aller jusqu’à la fin. Le plus important ce sont tous mes coéquipiers qui me donnent de la force. On doit continuer à travailler. Je suis comme tout le monde. Je préfère le Chancel sur le terrain. Je suis comme ça, je ne force pas ma nature. Il faut demander aux gens qui me connaissent. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023)