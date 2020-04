Ex OM: Nouveau défi pour Franck Sauzée ?

L’ancien joueur de l’OM Franck Sauzée pourrait quitter Canal + pour rejoindre un nouveau média. En effet, il serait en discussion avec Médiapro…

Selon L’Equipe, le champion d’Europe 93 Franck Sauzée a été contacté par Médiapro. La nouvelle chaîne qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine, souhaite faire de l’ancien marseillais un consultant phare. En poste à Canal + depuis 2012, il serait très attentif à la proposition du groupe espagnol.

Le patron de Médiapro Jaume Roures a déclaré hier, qu’il était prêt à diffuser la fin du championnat de France. Il a aussi attaqué Canal + et BeIN, qui ont décidé de plus payer les droits TV aux clubs de Ligue 1.

Prendre la place de Canal + et Bein– Jaume Roures

« S’il y avait une bonne foi contractuelle, ils auraient versé la partie correspondant aux matchs diffusés. Il faut aider la Ligue et les clubs dans cette situation, on ne peut pas en profiter pour les mettre dans une plus mauvaise passe. Nous sommes d’ailleurs disposés à prendre la place de Canal+ et beIN si les choses ne s’arrangent pas et à diffuser la fin de la saison 2019-2020, même si elle se joue en juin ou en juillet » Jaume Roures— Source: L’Equipe