Mercato : Metz en L2… des affaires à saisir par l’OM ?

Après quelques saisons en ligue 1, le club de Metz va faire son retour en deuxième division. Une terrible désillusion pour tous les supporters du club lorrain mais qui pourrait profiter aux autres. Détenteurs de certains éléments très talentueux, le FC Metz pourrait subir une saignée de ses meilleurs joueurs. À FCM, on fait un petit tour d’horizon des joueurs susceptibles de constituer des bons coups pour l’OM.

Après 6 saisons dans l’élite, le FC Metz est officiellement relégué après son ultime défaite contre le PSG (0-5). Un coup dur pour les hommes de Frédéric Antonetti qui vont devoir se battre la saison prochaine pour revenir en Ligue 1 Uber Eats. Malgré cette saison catastrophique, certains joueurs se sont distingués dans la marasme et pourraient être tentés d’aller voir ailleurs, surtout si les propositions affluent.

Centonze, Boulaya ou Niane… bonne idée ?

Au FC Metz cette saison, les motifs de satisfactions ont été très minces. Malgré une saison peu prolifique en points et un collectif pas toujours efficace, certains éléments ont su se distinguer. Parmi eux, on retrouve par exemple Fabien Centonze. Le latéral droit lorrain a déjà été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Le joueur de 26 est un latéral solide et qui se projette très bien offensivement. Auteur de 4 buts et 1 passe décisive, le défenseur qui est en fin de contrat en 2024 ne sera sans doute pas retenu en cas de belle offre.

Cas similaire pour Farid Boulaya. Le milieu offensif sort d’une saison solide où son influence sur le jeu s’est traduit par les stats (4 buts, 2 passes décisives). Le milieu algérien de 29 ans est en fin de contrat et il ne fait aucun doute que plusieurs clubs de Ligue 1 vont se pencher sur son cas après son exercice 2021/2022. Une affaire à saisir à moindre cout pour Pablo Longoria ?

Enfin, il y aussi le cas d’Ibrahima Niane. L’attaquant a réalisé une saison en dent de scie (3 buts, 1 passe décisive) mais possède à son âge (23 ans) une marge de progression certaine, d’autant plus que son talent est évident. En contrat jusqu’en 2024, le joueur est estimé à 5 millions par Transfermarkt.