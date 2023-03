Mercato : « Milik ? L’OM fait un cadeau à la Juventus »

Alors que l’avenir d’Arkadiusz Milik est toujours incertain du coté de la Juventus, Lilian Azemon s’interoge sur le prix de l’option d’achat du buteur polonais et milite pour un retour à Marseille.

« Ça arrangerait l’OM que la Juventus ne garde pas Milik. S’il revient à Marseille et qu’on le revend, on peut faire monter les enchères. Il a été plutôt bon à Turin. Je trouve que le montant de son transfert à la Juve est trop bas. 7 millions d’euros + 2 de bonus pour un joueur comme lui, ce n’est pas assez, surtout quand on voit les prix du marché actuellement. Je pense qu’on peut facilement monter à 15 millions d’euros en cas de revente. Il s’est montré utile en Italie. Pour un joueur qui n’est pas titulaire, il s’en sort bien. Avec la saison qu’il est en train de faire, on fait un cadeau à la Juventus. Il faudrait le vendre un peu plus cher pour pouvoir utiliser cet argent intelligemment. Il doit bien avoir des clubs de Premier League prêt à lâcher 15 millions d’euros pour recruter Milik. S’il n’avait pas été performant, le prix aurait été acceptable, mais aujourd’hui, il vaut plus que 7 millions, c’est sûr. » Lilian Azemon – Football Club de Marseille (27/03/2023)

Longoria : « Milik ? Un joueur de très haut niveau… mais pas adapté à la modalité du jeu que l’on veut développer »

« On considère que le départ d’Arkadiusz est une réflexion que tout le monde doit se poser dans le foot moderne. Tu préfères avoir un joueur de haut niveau ou un joueur adaptable à ton équipe ? Si tu as les deux, c’est magique. On estime que Milik est un joueur de très haut niveau, un des meilleurs buteurs européens, mais qu’il n’est pas adapté à la modalité de jeu que l’on veut développer. C’est notre sentiment, on se trompe peut-être. Mais on devait prendre une décision, savoir quoi faire sur le marché avec l’un des salaires les plus élevés de l’effectif mais qui n’est pas le plus adaptable. Pour moi, le joueur le mieux payé de l’effectif doit être le plus important de l’équipe. On a trouvé des solutions. La Juve a toujours été intéressée. On a trouvé un bon prêt. Mettre un joueur dans un très bon club, une équipe du niveau Ligue des champions et qui va lutter pour le titre en Italie, ça lui donne de la valeur. Cela aurait été plus facile de l’envoyer dans un club inférieur pour nous protéger, et dire qu’il n’avait pas le niveau à l’OM. Il est très performant avec la Juve, on est très content pour lui. La Juve a une option pour acheter le joueur, mais peut-être qu’il peut revenir dans le futur. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)