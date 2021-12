Mercato : Modric, Dembélé, Suarez… le onze des joueurs de Liga libres en juin 2022 !

Le probable départ de Boubacar Kamara à la fin de son contrat en juin prochain agite Marseille. Mais ce n’est pas le seul joueur libre en Ligue 1, au PSG, Lyon, Monaco, Nantes ou encore à Lille c’est ma même chose. Idem pour les autres championnats européens, après la Serie A et la Bundesliga, voici le onze des joueurs de Liga libres en juin prochain…

Si l’OM pourrait voir partir libre Boubacar Kamara, beaucoup de bons éléments du championnat italiens seront libres en juin prochain. Après les onze italiens et allemands, voici celui des espagnols. Des gloires en fin de carrière comme Modric ou Suarez seront libres en juin, on vous propose un 4-2-3-1…

Le poste de gardien est occupé par Sergio Asenjo, avec devant lui une charnière Laguardia / Felipe. Pas très fou, il y avait bien plus de choix au poste de latéral droit. Si nous optons pour Wass, Aurier, Sergi Roberto ou encore Vrsaljko seront libres en juin… Marcelo est aligné côté gauche. Le milieu est bien plus clinquant avec un duo Modric / Herrera, et un trio offensif Isco, Janujaz et Dembélé. Bale est sur le banc ! EN attaque, le renard Luis Suarez est évidement choisi!

Le onze des joueurs libres de Liga en 2022

Luis Suárez (Atlético)Ousmane Dembélé (FC Barcelone) Isco (Real Madrid) Adnan Januzaj (Real Sociedad)

Héctor Herrera (Atlético) Luka Modric (Real Madrid)

Marcelo (Real Madrid) Víctor Laguardia (Alavès) Felipe (Atlético) Daniel Wass (Valence) Sergio Asenjo (Villarreal)

Remplaçants : Serge Aurier (Villarreal), Sergi Roberto (Barça), Joselu (Alavès), Gareth Bale (Real Madrid), David Silva (Villarreal), Oscar De Marcos (Bilbao), Carlos Bacca (Grenade), Radamel Falcao (Rayo), Denis Cheryshev (Villarreal), Sergio Escudero (Grenade)…

En el Real Madrid hay 4 nombres con mucho peso. Gareth Bale no continuará, Isco tampoco y Newcastle lo quiere. Marcelo tampoco renovaría y si bien quiere seguir en Europa, lo buscan en Río de Janeiro tanto el Flu como Botafogo. ¿Luka Modric? Se espera que renueve. pic.twitter.com/60rq1qeYjF — Queda Un Cambio (@quedauncambio) December 30, 2021