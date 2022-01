Mercato : Quand Mohamed Henni fait le buzz en annonçant le départ d’un cadre de l’OM !

Cadre du vestiaire et détenteur du plan grand nombre de cap, Steve Mandanda a certes perdu sa place de titulaire mais garde son aura à l’OM. L’influenceur Mohamed Henni affirme sur les réseaux sociaux que l’international français va rejoindre l’OGC Nice !

Cette saison restera dans les mémoires des supporters de l’Olympique de Marseille comme celle où Steve Mandanda a perdu sa place de titulaire. Dans le système mis en place par Jorge Sampaoli, Pau Lopez entre parfaitement et brille de plus en plus dans l’effectif marseillais.

La mise à l’écart de Mandanda est difficile pour certains mais peut-être nécessaire pour préparer l’avenir. Cependant, le gardien marseillais ne serait pas satisfait de cette situation et espérerait un dernier challenge.

Il va déménager, c’est pas une rumeur, c’est fait à 2 milliards de pour-cent — Henni

Ces dernières semaines, il a été lié à un départ vers l’AS Saint-Etienne pour tenter de relancer la saison des Verts et les sauver de la relégation. C’est finalement Paul Bernardoni qui a été récupéré… Il a également été cité comme une piste de l’OGC Nice mais cette rumeur s’est peu à peu estompée.

Ce mercredi, elle a ressurgit sur les réseaux sociaux avec Mohamed Henni ! L’influenceur supporter marseillais et créateur de contenus sur snapachat, Instagram et YouTube a publié une story où il affirme que Steve Mandanda va s’engager à l’OGC Nice et que tout est bouclé pour son départ !

« J’ai une information exclusive, tout a été acté en interne, c’est fait. Il n’y a plus rien à négocier, c’est avec une immense tristesse que je vous annonce que Steve Mandanda quitte l’OM pour rejoindre l’OGC Nice. Il est prêt à partir, il va déménager, c’est pas une rumeur, c’est fait à 2 milliards de pour-cent. Steve Mandanda est Niçois, j’ai envie de pleurer quand je dis ça » Mohamed Henni – Source : Snapchat (19/01/22)

Jacquin n’y croit pas

Interloqué, les supporters marseillais se posent forcément des questions sur les réseaux sociaux. Le chef adjoint des sports de La Provence, Alexandre Jacquin, explique que cette rumeur est « totalement infondée » !