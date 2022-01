Mercato OM : Bonne nouvelle pour Bakambu et Kolasinac !

Suite au départ de Jordan Amavi en prêt et en attendant l’officialisation de celui de Benedetto à Boca, l’OM a officialisé deux arrivées. La DNCG a validé ces deux dossiers !

Pablo Longoria marche sur des œufs lors de ce mercato hivernal. Encadré par la DNCG, l’OM ne peut pas recruter sans au préalable libérer de la masse salariale, le président olympien est donc obligé de tout compter pour rester dans les clous…

La partie de salaire économisé sur le prêt d’Amavi et celle à venir sur celui de Dario Benedetto donne un peu de marge de manœuvre, du coup les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ont été validées. Mais il fallait encore attendre la validation de la DNCG. Selon RMC, « le gendarme financier du football français, a bien homologué les arrivées et signatures des deux premières recrues olympiennes du mercato d’hiver. La masse salariale de l’OM étant surveillée, la procédure pour des homologations de contrats peuvent être un peu plus longues ».

Bakambu et Kolasinac disponibles face à Lens ?

Bakambu avait d’ailleurs confié lors de sa conférence de presse de présentation qu’il n’était pas qualifié pour le match face à Lille dimanche dernier. Cette fois, les deux nouveaux joueurs de l’OM pourraient être disponibles face à Lens ce samedi. C’est acquis pour l’attaquant et un doute subsiste pour le second qui sera présenté cette aprés midi au centre RLD. Kolasinac devrait en dire plus sur sa situation…

Kolasinac a signé un contrat court d’un an et demi. Voici le communiqué officiel de l’OM :