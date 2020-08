Mercato : Monaco sort 10M€ et subtilise cette cible (sérieuse) à l’OM !

L’Olympique de Marseille a ciblé ses besoins : un attaquant et un arrière gauche. Pour ce dernier poste, le nom de Caio Henrique revenait avec insistance. Le joueur devrait bien s’engager en Ligue 1 mais pas à Marseille…

En effet, selon AS, le joueur va s’engager à Monaco pour 8M€ + 2 de bonus. Il serait même actuellement en Principauté pour sa visite médicale. Le club vendeur, l’Atlético Madrid, serait satisfait d’une belle vente (acheté pour 600k, revendu 10M€, 8M€ minimum) et le joueur aurait l’assurance d’un statut (et d’un temps de jeu différent) sous les ordres de Kovac.

Bref, tout le monde semble gagnant dans cette histoire… sauf l’OM !

« On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c’est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n’a pas encore d’offres. De toute façon, on continue comme ça. C’était déjà ça l’année dernière mais c’est ça la position. (…) On ne peut pas contrôler les acheteurs. Je suis content que tout le monde reste. Évidemment, je voudrais des investissements mais ce n’est pas comme ça donc on continue notre travail. Si vous vous rappelez bien, l’objectif est de rester avec le même effectif. Maintenant, il est élargi avec les arrivées de Balerdi et Pape (Gueye). Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu’il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse 09 août 2020