OM : André Villas-Boas dévoile ses carnets tactiques !

Sur instagram, le coach de l’OM a dévoilé d’anciens schémas tactiques utilisés lors de son passage à la tête du FC Porto.

Il y a 10 ans jour pour jour, le 7 aout 2010, le FC Porto battait son éternel rival Benfica 2-0 à l’occasion de la Supercoupe du Portugal. Cette victoire a été acquise avec André Villas-Boas sur le banc, et une autre vieille connaissance de l’OM sur le terrain : le défenseur Rolando, auteur du premier but du match. Pour célébrer cet anniversaire, le coach portugais a donné les recettes de ce succès.

Plusieurs schémas et plusieurs équipes types prévues

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que AVB n’avait rien laissé au hasard. Le coach portugais a préparé en amont de ce match plusieurs schémas tactiques (4-3-3, 4-4-2, 3-3-4). Chaque schéma avait son équipe type, avec des joueurs qui apparaissaient dans un système, mais pas dans l’autre. On y voit aussi des plans de jeu, et des consignes (en Portugais) adressées à ses joueurs de l’époque, Hulk, Radamel Falcao et consort. Pour les passionnés de tactique maitrisant le portugais, ces schémas sont une vraie mine d’or à consulter sans modération.