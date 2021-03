Mercato : Monchi veut récupérer un joueur prêté à l’OM ?

Titulaire en défense depuis l’arrivée de Sampaoli, Léonardo Balerdi serait sur les tablettes de Monchi et du FC Séville.

Le prochain mercato semblera compliqué à gérer pour l’OM et sa direction. Entre les besoins financiers et les joueurs en fin de contrat, une chose et sûre, il faudra être actif et intelligent sur le marché. Cette saison, l’Olympique de Marseille s’est beaucoup renforcé avec des joueurs arrivés en prêt. Pablo Longoria a enregistré les signatures de joueurs comme Cuisance, Ntcham, Milik, Lirola ou encore Léonardo Balerdi. Ce dernier, serait l’une des pistes suivies par un top club espagnol.

le fc séville sur balerdi ?

Titulaire dans la défense à trois organisée par Jorge Sampaoli, Léonardo Balerdi intéresserait le directeur sportif du FC Séville. L’actuel 4ème du championnat espagnol aurait jeté son dévolu sur le défenseur argentin de l’Olympique de Marseille. Prêté par le Borussia Dortmund, le numéro 5 de l’OM n’a pas obtenu le temps de jeu qu’il souhaitait avant l’arrivée de Sampaoli. En effet, André Villas-Boas et Nasser Larguet avaient pour habitude d’uniquement titulariser Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez dans l’axe de la défense. Plus en vue sous les ordres du nouveau coach marseillais, son profil semblerait avoir charmé Monchi. Le joueur n’appartient pas à l’OM mais les Marseillais sont prioritaires sur un possible achat du joueur.