Deux bonnes nouvelles pour Sampaoli, Milik en concurrence avec deux attaquants pour la Juve, un mentor d’Henrique s’enflamme pour le Brésilien… Les 3 infos OM du 23 mars!

Comme tous les soirs, nous vous proposons l’actualité de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 23 mars !

OM: Deux bonnes nouvelles pour Sampaoli !

Jorge Sampaoli va bénéficier d’un groupe plus large pour travailler pendant la trêve internationale. En effet, Jordan Amavi et Valentin Rongier, blessés de longue date, sont de retours à l’entraînement.

Jorge Sampaoli bénéficiera, sans compter les internationaux, d’un groupe quasiment complet pour travailler durant la trêve. En effet, Valentin Rongier et Jordan Amavi sont de retour dans le groupe. Blessés, respectivement, au tendon d’Achille et aux quadriceps depuis plusieurs semaines, l’enregistrement des ses deux retours pourrait être bénéfique pour Jorge Sampaoli.

Des retours attendus

L’Olympique de Marseille souffrait ses temps-ci d’un manque de choix au milieu de terrain. Lors du match face à Nice, seuls quatre milieu de terrain étaient présents dans le groupe (Gueye, Ntcham, Khaoui, Targhalline). Blessé au tendon d’Achille, Valentin Rongier pourrait parfaitement se fondre dans le onze de Sampaoli. Le jeu de l’entraîneur argentin, basé sur la possession et le pressing constant de ses hommes semble être fait pour le numéro 21 marseillais. Le retour de Jordan Amavi fera également du bien aux Marseillais. Très bon jusqu’à sa blessure face à Rennes qui l’a éloigné des terrains, l’absence du latéral gauche se fait ressentir. Yuto Nagatomo tente tant bien que mal de remplacer Amavi mais le japonais tire la langue. Le retour des deux marseillais ne peut donc être bénéfique pour Jorge Sampaoli.

Mercato OM : La Juve hésite entre trois attaquants (dont Milik) ?

Pablo Longoria a réalisé un gros coup en récupérant Arek Milik cet hiver. Cependant, un départ de l’attaquant polonais est évoqué pour le mercato estival, la Juventus aurait aurait également un attaquant du PSG dans son viseur…

La Juventus de Turin doit décider de l’avenir d’Álvaro Morata, L’attaquant espagnol est prêté par l’Atlético de Madrid avec une option d’achat estimée à 45M€. Ce dernier est performant, il a marqué 16 buts et donné 11 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues. La Juve pourrait donc tenter de conserver ce dernier dans le cadre d’un nouveau prêt payant de 10 M€ avec une option d’achat à 35 M€. Si les négociations échouent, le club italien aurait deux cibles en Ligue 1.

Morata, Milik, Kean… La Juve va devoir décider pour son attaque

Tuttosport insiste concernant l’intérêt de la Juventus Turin pour Arek Milik. Cependant, le nom de Moise Kean, formé à la Juve, est aussi évoqué. L’attaquant polonais de l’OM aurait la possibilité de quitter l’OM pour l’Italie dès cet été et ce dernier sera attentif à une offre turinoise. Le feuilleton ne fait que commencer…

OM : Un mentor d’Henrique s’enflamme : « plus physique que Mbappé », « vous n’avez vu que 40 % de Luis » !

Dans un entretien accordé à France Football, Sandro Becker, ancien défenseur brésilien s’est exprimé sur le cas de Luis Henrique qu’il suit depuis ses 14 ans.

Arrivé à l’Olympique de Marseille sous l’ère Villas-Boas, Luis Henrique n’a pas eu tout de suite sa chance. Avec Jorge Sampaoli, il a brillé sur les deux premiers matchs où il est entré.

l’un de mes entraîneurs m’a téléphoné, il avait l’impression de voir Ronaldo Fenomeno — BECKER

France Football a publié un article dans son édition du jour. Sandro Becker, un ancien défenseur brésilien a suivi l’attaquant depuis ses 14 ans. Il explique les comparaisons qu’il peut y avoir avec Mbappé ou encore Ronaldo Fenomeno.

« Il est désormais au bon endroit, au bon moment et avec le bon coach. Il a un profil qui plaît à Sampaoli, et on va enfin voir le vrai Luis Henrique(…) Il m’a dit qu’il était stressé car il se sentait dans l’obligation de réussir pour aider sa famille. Je lui a dit qu’il devait s’amuser et que le foot n’était qu’un jeu. Je leur ai présenté mon projet, les règles de vie et ma philosophie, (Sandro Becker est le fondateur, en 2015, d’un club à Três Passos, à 450 bornes de Porto Alegre). Ronaldo (NDLR : le papa) a demandé à son fils s’il voulait y aller. Il n’a pas hésité une seconde! Peu après, l’un de mes entraîneurs m’a téléphoné, il avait l’impression de voir Ronaldo Fenomeno en action. Franchement, ils se ressemblent (avec Kylian Mbappé, ndlr). Luis est plus physique et Mbappé est plus adroit devant le but. C’est une perle rare. Vous n’avez vu que 40 % de Luis » Sandro Becker – Source : France Football (23/03/21)