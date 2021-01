Mercato : Montpellier pourrait toucher le jackpot avec Laborde (un temps évoqué à l’OM)

Le nom de Gaëtan Laborde a circulé récemment du côté de l’Olympique de Marseille. Le club olympien a toutefois fait de Milik sa priorité. L’attaquant de Montpellier pourrait quant à lui rejoindre l’Angleterre.

Gaëtan Laborde faisait certainement partie d’une liste élargie d’attaquants susceptibles d’intéresser l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal. Le club marseillais n’est toutefois pas allé bien loin sur ce dossier, privilégiant la piste Milik. Le buteur de Montpellier pourrait quant à lui rejoindre l’Angleterre. Selon les informations du Telegraph, West Ham ciblerait ainsi Laborde. Le transfert de ce dernier serait évalué à 18 millions d’euros. A ce tarif, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux deviendrait le plus gros transfert de l’histoire du MHSC.

Récemment, le coach de l’OM André Villas Boas avait expliqué que le joueur du MHSC était trop cher pour Marseille :

Avant un match contre Montpellier, ce n’est pas très juste de faire une telle demande (rires). Bien évidemment, il a marqué beaucoup de buts et se trouve dans un excellent moment. Ce n’est pas gentil (par rapport à Montpellier, ndlr) de parler de lui là. Dans tous les cas, c’est un joueur qui a un coût élevé par rapport à son transfert et notre mercato sera plus lié à des prêts que des investissements », André Villas Boas – Source Conférence de presse (04/01/2021)

L’ancien joueur de l’OM et consultant de Footballclubdemarseille.fr, Jean-Charles De Bono, avait récemment évoqué l’intérêt du club marseillais pour Gaetan Laborde sur le plateau de « Débat Foot Marseille »

Pour moi, ce n’est pas un vrai numéro 9 — jean-charles de bono

« J’aime bien Laborde mais je l’aime avec Delort. Leur force c’est le mouvement, la combativité et le déplacement. Est-ce qu’à l’OM Laborde aura ça? Ils travaillent l’un pour l’autre, pour l’équipe… Pour moi, ce n’est pas un vrai numéro 9. On s’est trompé sur Henrique mais pour moi, Laborde n’est pas une bonne option pour concurrencer Benedetto. Il est capable de faire de gros matchs en tant que 9 mais peut-être pas sur une saison complète. » Jean-Charles de Bono – Source : DFM (04/01/21)