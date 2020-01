Mercato : Nantes fonce sur un attaquant belge, fin de la rumeur Germain !

Le FC Nantes cherche un attaquant depuis plusieurs semaines. Alors que le nom de Valère Germain avait refait surface, le FCN aurait finalement opté pour un attaquant belge de 28 ans. Le salaire du joueur marseillais semblait de toute façon intouchable pour Kita…

Le FC Nantes cherche un attaquant depuis plusieurs semaines. Le nom du marseillais Valère Germain a été évoqué, tout comme ceux de Majeed Waris (FC Porto), Yohan Boli (Saint-Trond) ou encore Préjuce Nakoulma. Finalement, selon Ouest France, le FCN aurait opté pour une autre option, celle de Renaud Emond. L’avant-centre du Standard de Liège de 28 ans reste sur 37 buts marqués et 11 passes décisives distillées en deux saisons de Jupiler League. Le joueur devrait signer un contrat de deux ans et demi pour un montant estimé à 3M€.

#FCNantes. #mercato. Le FC Nantes tient son renfort offensif. Selon nos informations, l’attaquant belge Renaud Emond, 28 ans, va s’engager pour deux ans et demi avec les Canaris. Il arrive du Standard de Liège où il a marqué 7 buts en 14 matches. @FCNantes. @JMBoudard. — Ouest-France Sports 44 (@OFsports44) 7 janvier 2020

je suis là, et bien là — Germain

Interrogé sur les rumeurs de départ après la qualification aux tirs au but face à Trélissac dimanche, Valère Germain a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas bouger cet hiver : « Non je ne sais pas qui sort ce genre d’informations, en tous cas moi j’en ai jamais entendu parler. Le coach et le staff me font confiance, maintenant je suis là, et bien là ».