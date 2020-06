Mercato: « Un joli coup sportivement pour l’OM »

Annoncé dans le viseur de l’OM, M’Baye Niang ne semble pas insensible à l’intérêt marseillais. Pour l’ancien olympien Jérôme Alonzo, ce serait un bon coup de recruter le joueur rennais…

Ancien joueur du PSG et de l’OM, le gardien de but Jérôme Alonzo semble voir d’un bon oeil une possible arrivée de Niang dans le club olympien :

Je pense qu’il peut jouer avec Benedetto– Alonzo

« Niang à l’OM pour 20 millions ? Pour une fois, le joueur ne s’estime pas trop mal. Ce qu’il pense de sa côte est plutôt cohérent. Si ce transfert venait à se faire, ça se fera autour des 20 millions d’euros. Le seul moyen de le recruter pour l’OM, ce serait d’échelonner les paiements. Et au niveau sportif, j’aimerais bien le voir dans cet effectif de l’OM. D’abord, je pense qu’il peut jouer avec Benedetto. Et même si Villas-Boas reste à une seule pointe, ça permettrait à Benedetto de souffler de temps en temps. Car parfois, cette saison, à force de tirer sur la corde, le pauvre garçon, il était complètement cramé. Car il n’avait quasiment pas eu de vacances l’été dernier. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ce serait un joli coup sportivement pour l’OM » Jérôme Alonzo— Source: La chaîne l’équipe