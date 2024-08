Mercato : Nketiah stop mais encore un autre attaquant après Moukoko ?

L’Olympique de Marseille a accéléré dans le dossier Youssoufa Moukoko. Depuis hier les confirmations s’enchaînent, en parallèle la piste menant à Eddie Nketiah semble se refroidir…

En effet, selon Fabrizio Romano, l’OM et Arsenal n’arrivent pas à se mettre d’accord pour le transfert de l’attaquant anglais, ce qui pourrait mettre tout simplement fin au deal tout simplement. Cependant hier en live, le journaliste mercato a précisé que la piste Moukoko ne mettrait pas fin au recrutement en attaque à Marseille. Un autre attaquant pourrait arriver après le prodige allemand selon Romano…

Marseille could still sign another attacker after Moukoko. pic.twitter.com/BZY2QqfsfH

Arsenal and Olympique Marseille’s deal for Eddie Nketiah is getting complicated.

🚨 JUST IN from @FabrizioRomano :

🔴⚪️ Understand Arsenal want at least €35m plus sell-on clause for Eddie Nketiah.

That’s why Arsenal decided to reject €27m proposal from Olympique Marseille, as revealed on Friday.

No agreement between clubs so far and OM could now start to look also at new options. pic.twitter.com/6usueJwSv9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024