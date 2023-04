Mercato : « Nous n’avons jamais été proches d’un accord avec l’OM »

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Terem Moffi est revenu sur son arrivée à Nice et assure n’avoir eu aucun contact avec l’OM.

C’était l’un des feuilleton du dernier mercato hivernal. Terem Moffi, auteur d’une très bonne première partie de saison avec Lorient, était très courtisé lors de la dernière période de transfert. Si l’OM et Nice se sont rendus coup pour coup, ce sont finalement les Aiglons qui ont raflé la mise. Le buteur nigérian s’est engagé avec le club azuréen contre 30 millions d’euros. Présent ce jeudi en conférence de presse, Moffi est revenu sur les coulisses de son arrivée à Nice et explique n’avoir eu aucun contact avec l’Olympique de Marseille.

Nous n’avons jaMais été proches d’un accord avec l’OM

« C’était la fin du mercato, ça prenait plus de temps que prévu. C’était stressant mais on ne contrôle pas cela, a confié Moffi ce jeudi devant les médias. C’était un soulagement que la situation finisse par se débloquer. Je pouvais de nouveau me concentrer sur ce que j’aime, jouer au football. Il a fallu trois semaines pour concrétiser le transfert. Nous n’avons jamais été proches d’un accord avec l’OM. Dans mon esprit, je ne pensais qu’à Nice. Donc nous n’avons jamais été proches d’un accord. » Terem Moffi – Source : Conférence de presse (06/04/2023)

J’aimerais surtout voir Vitinha jouer

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon… » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)