Mercato: « Ntcham, l’OM avait vraiment envie de l’avoir »!

Christopher Jullien, ancien coéquipier d’Olivier Ntcham au Celtic Glasgow est revenu sur l’arrivée du milieu de terrain à Marseille. Il affirme que l’OM désirait bel et bien acquérir le joueur au mercato hivernal.

Arrivé lors du dernier jour du mercato hivernal, Olivier Ntcham n’a pas semblé faire l’unanimité dans le club. Son arrivée a précipité le départ d’André Villas-Boas, qui dit ne pas avoir été mis au courant de sa signature. Excuse ou vérité, on ne le saura pas de sitôt. Une chose est désormais sûre, l’Olympique de Marseille voulait vraiment le milieu de terrain français. Son ancien coéquipier en Ecosse, Christopher Jullien, l’a confirmé au micro de beIN Sports.

« La semaine qui a suivi, j’ai pris de ses nouvelles. Au début, je n’étais pas au courant et quand j’ai vu dans les médias, je me suis dit « ouah ». Je lui ai envoyé un petit message pour savoir comment il allait, et il m’a dit qu’on l’avait très bien intégré au groupe et que ça allait. Mais il m’a aussi expliqué la situation, tout était carré sur son arrivée et les médias ont un peu enflammé le truc. C’était un peu difficile, mais de ce qu’il m’a dit, l’OM avait vraiment envie de l’avoir au club » Christopher Jullien – Source: BeIN Sports (17.03.21)

LE CHIFFRE: 2

Depuis son arrivée, Olivier Ntcham n’a pris part qu’à deux matchs de Ligue 1: c’était face à Bordeaux et contre le LOSC. Sur l’ensemble de deux rencontres, Marseille n’a pris qu’un seul point.