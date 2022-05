Mercato : Nzonzi confirme les contacts avec l’OM et pourquoi cela ne s’est pas fait !

Steven Nzonzi a quitté la France après son prêt à Rennes, ce dernier a opté pour Al-Rayyan. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, il confirme les contacts avec l’OM l’été dernier et explique pourquoi cela ne s’est pas concrétisé…

L’OM a bien tenté de recruter l’été dernier, cependant le club olympien ne pouvait pas faire l’effort financier attendu par le milieu de terrain de 33 ans…

Mon père était en contact avec une personne de l’OM — NZonzi

« Il y avait bien des opportunités en France. D’autres clubs étaient intéressés comme Benfica au Portugal, qui avait fait quelques propositions. Mais comme je vous ai déjà dit, l’après-covid était un peu compliqué je pense pour les clubs. Et il ne faut pas se mentir, quand on va au Qatar, c’est qu’on aime bien le projet, que quelque chose nous attire, mais aussi qu’il y a un contrat intéressant pour moi comme les autres joueurs qui y vont. Donc ça a pesé un peu dans la balance sachant que, je me répète, il était difficile pour certains clubs de faire certains efforts pour m’avoir. C’était un effort que Rennes avait pu faire car c’était sous la forme d’un prêt. Mais il fallait terminer troisième de Ligue 1, ce qu’on a eu la chance de faire lors de ma première année là-bas. Donc j’ai pu y rester une nouvelle année. Ensuite, on n’a pas eu de clubs en France qui étaient capables de faire les mêmes efforts. Il fallait donc trouver un autre projet. (…) Mon père était en contact avec une personne de l’OM, je ne sais pas si c’était Sampaoli directement. La saison que j’ai faite à Séville avec ce coach-là a été l’une de mes meilleures. J’ai passé trois belles années là-bas, mais c’est vrai que la saison avec Sampaoli était vraiment très bonne de ma part comme celle du groupe. Je m’entendais très bien avec ce coach. Donc ça aurait été quelque chose de pas mal de le retrouver. Mais ça ne s’est pas fait pour certaines raisons. (…) Je n’ai pas pu trop suivre l’OM et le championnat de France cette saison. Mais je sais qu’ils sont deuxièmes et qu’ils font une bonne saison. Je sais qu’ils ont fait une bonne première partie de saison d’après ce que j’ai pu comprendre. De toute façon, Sampaoli est quelqu’un qui fait du très bon travail. C’est un passionné. Il pousse son équipe et ses joueurs à fond. Ça fait du bien quand tu es un joueur de voir un tel entraîneur sur le côté. Il donne l’énergie qu’il faut et il en donne aussi à ses joueurs pour aller chercher des victoires et faire les efforts. » Steven Nzonzi – source : Footmercato (10/05/2022)

Le champion du monde 2018 Steven Nzonzi donne de ses nouvelles à Foot Mercato ! — Foot Mercato (@footmercato) May 10, 2022

A lire : Rennes – OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !