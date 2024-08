Mercato : Offre de l’OM confirmée pour ce joueur mais…

Bachir Belloumi a semblé un temps proche de l’Olympique de Marseille. La piste menant à l’ailier algérien s’est éloigné ces dernières semaines pourtant…

Le club marseillais a bel et bien fait plusieurs offres comme expliqué par le président de Farense, João Rodrigues. Au média portugais Record, il explique : « Nous avons reçu plusieurs propositions sérieuses de Marseille, par écrit, sans parvenir à un accord. Je sais qu’il y a toujours un intérêt pour les services de Belloumi et, tout en voulant garder nos meilleurs joueurs, ni nous ni aucun club portugais ne pouvons affirmer qu’un joueur ne sera pas transféré. N’importe laquelle des propositions de Marseille représenterait un record dans l’histoire du club, dépassant les montants atteints sous notre gestion, avec les ventes de Ryan Gauld et, plus récemment, de Bruno Duarte. Cela montre que nous ne renoncerons pas facilement à nos actifs et que nous ne le ferons que dans des conditions très avantageuses. »

A lire aussi : Mercato OM : « C’est un très jeune joueur qui a beaucoup de talent »