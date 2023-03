Mercato OM : « 20 millions pour Balerdi ? Je n’y crois pas »

En difficulté ces dernières semaines, Leonardo Balerdi cristallise les tensions auprès des supporters. Le défenseur de 24 ans garde la confiance de son entraîneur mais un départ n’est pas à exclure lors du prochain mercato. L’Ajax Amsterdam aurait formulé une offre de transfert de 20 millions pour le joueur argentin. Une somme irréelle pour Jean-Charles De Bono.

Expulsé lors de la réception de Strasbourg ce dimanche (2-2), Leonardo Balerdi vit une saison compliquée à Marseille. Régulièrement pris pour cible par les supporters marseillais, le défenseur de 24 ans peine à convaincre. Plusieurs rumeurs avaient fait part d’un intérêt de Bologne et de l’Ajax Amsterdam lors du mercato hivernal. Une offre de 20 millions aurait même été formulée par le club néerlandais. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono ne croit pas au départ du défenseur argentin pour une telle somme et s’interroge sur les réelles motivations de l’Ajax Amsterdam.

L’OM n’aurait pas refusé 20 Millions d’euros pour Balerdi

» Il y a des joueurs qui arrivent à faire des grandes carrières parce qu’ils ont des supers agents. Si Bologne voulait recruter Balerdi lors du mercato hivernal, je trouve que cela correspond au joueur. Sans faire offence à Bologne, c’est un club moyen du championnat Italien mais quand j’entend que l’Ajax voulait mettre 20 millions d’euros sur Balerdi j’ai du mal à y croire. L’Ajax d’Amsterdam est un club calibré pour la Ligue des Champions. Je ne pense pas que l’OM aurait refusé 20 millions d’euros si l’offre était arrivée sur la table. En tant que joueur, évoluer à l’Ajax, disputer la Ligue des champions tous les ans, c’est une opportunité incroyable. C’est un club mythique au Pays-Bas. Certains des plus grands joueurs du monde ont évolué là-ba. On essaye peut-être de se débarrasser de Balerdi. J’ai du mal à croire à un véritable intérêt de l’Ajax. Je ne suis pas certain qu’il y ait eu une véritable proposition pour Balerdi à 20 millions d’euros, ce serait trop beau. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (14/03/2023)